«Корінтіанс» планує підписати лідера «Шахтаря» Тайсона

Тайсон може повернутися в Бразилію.

Півзахисник «Шахтаря» Тайсон потрапив в список гравців, яких спробує підписати бразильський клуб «Корінтіанс» (Сан-Паулу), повідомляє UOL з посиланням на De Primeira.

У підписанні бразильця зацікавлений новий головний тренер «Корінтіанса» Тіаго Нуньєс, який розпочне роботу в клубі в січні 2020 року. Наставник вже озвучив список гравців, яких він хоче бачити в команді. Серед них і Тайсон.

Раніше повідомлялося, що Тайсона хоче підписати колишній клуб півзахисника «Інтернасьонал» (Порту-Алегрі). Влітку «Шахтар» відмовився продавати бразильця в «Мілан» за 30 мільйонів євро.

Відзначимо, що «Корінтіанс» також зацікавлений в переході лівого захисника «Динамо» Сідклея.

Тайсон в нинішньому сезоні провів 16 матчів за «Шахтар», відзначившись шістьма голами і шістьма результативними передачами. Контракт Тайсона з «Шахтарем» чинний до літа 2021-го.

«Корінтіанс» йде на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії. Наступний матч команда проведе 1 грудня проти «Атлетіко Мінейро».