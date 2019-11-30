В 2021 році Гемілтон може стати пілотом «Феррарі»

На наступний сезон у британця ще діючий контракт з «Мерседесом».

Британський гонщик «Мерседеса» Льюїс Гемілтон може перейти в команду «Феррарі» в 2021 році. Про це розповів керівник італійської команди Маттіа Бінотто, пише The Telegraph.

«Льюїс - видатний гонщик, він фантастичний водій. Ми знаємо, що з 2021 року він зможе перейти до нас. Його перехід зробить нас щасливими.

Поки рано приймати будь-які рішення, тому ми задоволеною тією командою, яка є у нас на даний момент. Безумовно, в наступному сезоні з'явиться певний момент, коли ми почнемо обговорювати перехід Гемілтона в «Феррарі», - заявив Бінотто.

Нагадаємо, що на попередньому Гран-прі в Японії Гемілтон оформив чемпіонський титул. Британець виграв шостий чемпіонський титул за 12 років кар'єри в «Формулі 1». Раніше «Мерседес» достроково виграв Кубок конструкторів.

Останній Гран-прі сезону відбудеться в Абу-Дабі з 29 листопада по 1 грудня.