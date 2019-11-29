Яна Бондар коментуватиме біатлон на «UA:Перший»
Укрінформ
Наша біатлоністка пропускає сезон аби відновитися від травм.
Українська біатлоністка Яна Бондар, яка пропускає нинішній сезон, працюватиме коментатором на каналі «UA:Перший».
«Я дуже хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професіональному коментуванню. Саме на «UA:Перший» я планую ділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії. Впевнена, це буде цікаво вболівальникам », - наводить слова Бондар офіційна сторінка «UA:Перший» на Facebook.
Разом з Яною Бондар коментувати біатлонні трансляції будуть Сергій Ружицький і Владислав Шалота.
Нагадаємо, Кубок світу з біатлону стартує 30 листопада. У перший змагальний день в Естерсунді відбудуться одиночний мікст і змішана естафета.