Яна Бондар коментуватиме біатлон на «UA:Перший»

Наша біатлоністка пропускає сезон аби відновитися від травм.

Українська біатлоністка Яна Бондар, яка пропускає нинішній сезон, працюватиме коментатором на каналі «UA:Перший».

«Я дуже хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професіональному коментуванню. Саме на «UA:Перший» я планую ділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії. Впевнена, це буде цікаво вболівальникам », - наводить слова Бондар офіційна сторінка «UA:Перший» на Facebook.

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Разом з Яною Бондар коментувати біатлонні трансляції будуть Сергій Ружицький і Владислав Шалота.

Нагадаємо, Кубок світу з біатлону стартує 30 листопада. У перший змагальний день в Естерсунді відбудуться одиночний мікст і змішана естафета.