Лондонський “Арсенал” звільнив Унаї Емері з посади головного тренера

Лондонський футбольний клуб “Арсенал” припинив співпрацю з головним тренером команди Унаї Емері.

Тимчасово команду очолить 42-річний Фредрік Люнгберг. Про це повідомляє пресслужба ФК “Арсенал”.

“Повідомляємо, що сьогодні було прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером Унаї Емері та його тренерською командою. Таке рішення було прийнято через незадовільні результати. Керівництво звернулося до Фредріка Люнгберга з проханням взяти на себе відповідальність за першу команду в якості тимчасового головного тренера. Триває пошук нового головного тренера", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що футболісти “Арсенала” не перемагають вже у 7 матчах поспіль. Наразі команда після 13 турів посідає 8 місце в АПЛ.

Унаї Емері очолив команду у травні 2018 року і вивів її до фіналу Ліги Європи. Минулого сезону його підопічні посіли 5 місце у Прем'єр-лізі.