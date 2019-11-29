Лондонський “Арсенал” звільнив Унаї Емері з посади головного тренера
Тимчасово команду очолить 42-річний Фредрік Люнгберг. Про це повідомляє пресслужба ФК “Арсенал”.
“Повідомляємо, що сьогодні було прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером Унаї Емері та його тренерською командою. Таке рішення було прийнято через незадовільні результати. Керівництво звернулося до Фредріка Люнгберга з проханням взяти на себе відповідальність за першу команду в якості тимчасового головного тренера. Триває пошук нового головного тренера", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що футболісти “Арсенала” не перемагають вже у 7 матчах поспіль. Наразі команда після 13 турів посідає 8 місце в АПЛ.
Унаї Емері очолив команду у травні 2018 року і вивів її до фіналу Ліги Європи. Минулого сезону його підопічні посіли 5 місце у Прем'єр-лізі.