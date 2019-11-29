Формула-1: епізод за участю Ферстаппена визнаний найкращим моментом 2019 року

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) визначилася з найкращим моментом року у “Формулі-1”.

Найкращим моментом сезону-2019 у “Формулі-1” став бій між гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном і Шарлем Леклером з Ferrari на 24 колі Гран-прі Британії. Про це повідомляє XSPORT.

Цей епізод претендує також на звання “Моменту року в автоспорті”. Іншими номінантами стали моменти з чемпіонатів з ралі, “Формули E”, WEC, картингу та інших серій.

Нагадаємо, пілот “Ред Булл” (Red Bull) Макс Ферстаппен за допомогою своєї бригади механіків встановив новий рекорд “Формули-1” за швидкістю заміни чотирьох коліс. У кваліфікації Гран-прі Бразилії в Сан-Паулу Red Bull оновила власний рекорд відразу на 0,06 с: перший піт-стоп Макса Ферстаппена зайняв менше двох секунд - лише 1,82 с.

Фото: Twitter/En24Newsy