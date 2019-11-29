Клопп і Гвардіола поповнили Зал слави тренерів Англії

Наставники футбольних клубів "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" Хосеп Гвардіола і Юрген Клопп увійшли до Залу слави LMA (Асоціації менеджерів Ліги) за свої досягнення.

Урочиста церемонія відбулася 28 листопада на спеціальній вечері LMA в Манчестері, повідомляє Ua-football.com. 48-річний іспанський фахівець Хосеп Гвардіола і 52-річний німець Юрген Клопп отримали срібні салатниці з рук головного тренера національної збірної Англії, президента LMA Гарета Саутгейта і почесного члена Залу слави сера Алекса Фергюсона. Читайте також: Гвардіола очолює рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Англії Минулого сезону команда Юргена Клоппа виграла Лігу чемпіонів УЄФА, а підопічні Хосепа Гвардіоли зробили требл на локальній арені й стали першим колективом в чоловічому професіональному футболі, якому це вдалося. Фото: twitter/LMA‏