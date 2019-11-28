Суперліга: «Миколаїв» переміг «Запоріжжя»

Клуб з Миколаєва здобув другу перемогу поспіль після серії поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Миколаїв» вдома обіграв «Запоріжжя» 96:81. Про це повідомляє Укрінформ.

Після тривалої паузи на матчі Кубка України відновився регулярний чемпіонат в Суперлізі. В першому поєдинку після паузи «Миколаїв» впевнено обіграв «Запоріжжя» 96:81. Найрезультативніші гравці матчу: Квентін Петерсон (37 очок) – «Миколаїв»; Брендон Рендольф (21) – «Запоріжжя».

«Миколаїв», який здобув свою третю перемогу в сезоні, свій наступний матч зіграє у суботу проти «Прометея», а «Запоріжжя» гратиме вже 6 грудня вдома проти «Дніпра».

Лідирує в турнірній таблиці Суперліги «Прометей», в активі новачка 7 перемог і 15 очок.

Нагадаємо, 9 листопада «Миколаїв» вдома обіграв «Київ-Баскет» 90:81.