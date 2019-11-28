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Команди "Формули-1" назвали склади на сезон 2020 року

Укрінформ
Усі десять команд-учасниць чемпіона світу у класі кільцевих автогонок "Формула-1" визначилися зі складами на сезон-2020.

Останню вакансію зайняв канадський пілот Ніколя Латіфі, який виступить за "Вільямс", повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

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Склади команд "Формули-1" на наступний сезон:

"Мерседес": Льюїс Гемілтон, Валттері Боттас

"Феррарі": Себастьян Феттель, Шарль Леклер

"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Алекс Албон

"Рено": Даніель Ріккардо, Естебан Окон

"Хаас": Кевін Магнуссен, Ромен Грожан

"Макларен": Карлос Сайнс-молодший, Ландо Норріс

"Рейсінг Пойнт": Серхіо Перес, Ланс Стролла

"Альфа Ромео": Кімі Ряйкконен, Антоніо Джовінацци

"Торо Россо": Данило Квят, П'єр Гаслі

"Вільямс": Джордж Расселл, Ніколя Латіфі.

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