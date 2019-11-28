Команди "Формули-1" назвали склади на сезон 2020 року
Укрінформ
Усі десять команд-учасниць чемпіона світу у класі кільцевих автогонок "Формула-1" визначилися зі складами на сезон-2020.
Останню вакансію зайняв канадський пілот Ніколя Латіфі, який виступить за "Вільямс", повідомляє офіційний сайт "Формули-1".
Склади команд "Формули-1" на наступний сезон:
"Мерседес": Льюїс Гемілтон, Валттері Боттас
"Феррарі": Себастьян Феттель, Шарль Леклер
"Ред Булл": Макс Ферстаппен, Алекс Албон
"Рено": Даніель Ріккардо, Естебан Окон
"Хаас": Кевін Магнуссен, Ромен Грожан
"Макларен": Карлос Сайнс-молодший, Ландо Норріс
"Рейсінг Пойнт": Серхіо Перес, Ланс Стролла
"Альфа Ромео": Кімі Ряйкконен, Антоніо Джовінацци
"Торо Россо": Данило Квят, П'єр Гаслі
"Вільямс": Джордж Расселл, Ніколя Латіфі.