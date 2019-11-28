Київське “Динамо” у Мальме підтримають близько 500 уболівальників

Футболісти київського “Динамо” можуть розраховувати на серйозну підтримку вболівальників у Мальме, де сьогодні ввечері відбудеться матч 5 туру групового етапу Ліги Європи.

Як стало відомо Sport Arena, 28 листопада на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" київську команду у поєдинку з “Мальме” підтримають близько 500 шанувальників, як з України, так і зі Швеції.

Поєдинок розпочнеться о 22.00 за київським часом. Букмекери в цьому поєдинку віддають перевагу "Динамо".

Першу зустріч з “Мальме” футболісти київського "Динамо" виграли. Поєдинок відбувся у вересні на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві й завершився з рахунком 1:0.

Турнірне становище у квартеті В Ліги Європи: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.