“Реал” вимагатиме €750 мільйонів відступних за Вальверде - ЗМІ

Мадридський футбольний клуб “Реал” подовжив контракт з юним талантом і встановив величезну суму відступних.

За інформацією іспанських ЗМІ, “Реал” подовжив контракт із 21-річним півзахисником Федеріко Вальверде, в якому сума відступних склала 750 мільйонів євро. Про це повідомляє Footballua.tv.

Нова угода розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Федеріко Вальверде забив м’яч і допоміг своїй команді перемогти “Реал Сосьєдад” в останньому турі іспанської Ла Лігі. Всього в нинішньому сезоні перспективний уругвайський футболіст зіграв у 12 матчах за мадридську команду, забив 2 м’ячі і зробив 2 результативні передачі.

Попередній контракт Федеріко Вальверде з "Реалом" був розрахований до 2021 року.

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