“Олександрія” і “Вольфсбург” визначилися з формою футболістів на матч у Львові

“Олександрія” і “Вольфсбург” визначилися з формою футболістів на матч, який пройде сьогодні у Львові в рамках 5 туру групового етапу Ліги Європи.

Комплекти форм, в яких суперники вийдуть на поле “Арени Львів”, були затверджені на традиційній нараді за участю представників УЄФА на чолі з делегатом матчу Марком Сімеуновичем. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.

Як повідомлялося, 28 листопада, на “Арені Львів” у рамках 5 туру групового етапу Ліги Європи “Олександрія” зустрінеться з німецьким “Вольфсбургом”. Матч розпочнеться о 19.55.

Вчора команда “Вольфсбурга” прибула до Львова, а ввечері випробувала газон львівського стадіону.

Футболісти "Вольфсбурга" провели відкрите тренування на "Арені Львів" / Фото: М. Лисейко, Укрінформ

Букмекери в цьому матчі віддають перевагу "Вольфсбургу". У своєму дебютному поєдинку на груповій стадії Ліги Європи "Олександрія" (команда з райцентру в Кіровоградській області) поступилася німецькій команді на "Фольксваген-Арені" з рахунком 1:3.