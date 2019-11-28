Леся Цуренко розпочне тенісний сезон-2020 у Китаї

Третя "ракетка" України Леся Цуренко заявилася на турнір WTA International із призовим фондом 651 тис 750 дол Shenzhen Open, який пройде 4-11 січня у Шеньчжені (Китай).

На цих престижний змаганнях виступлять такі "зірки" жіночого тенісу, як Белінда Бенчич, Арина Соболенко, Елізе Мертенс, Ван Цян, Гарбіньє Мугуруса, повідомляє Тенісний портал України.

Востаннє киянка грала наприкінці липня 2019 року на турнірі у Вашингтоні. Потім вона отримала травму і пропустила залишок сезону.

Як повідомляло агентство, Цуренко ще вийде на корт і нинішнього року. Українка виступить на 100-тисячнику в Дубаї (ОАЕ), який пройде з 9-го по 15 грудня.