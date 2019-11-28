Ягупова стала найрезультативнішою в матчі Євроліги "Фенербахче" - "Скіо"

Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в матчі Євроліги “Фенербахче” (Туреччина) - “Скіо” (Італія).

Поєдинок завершився з рахунком 58:43, а Аліна Ягупова відіграла у ньому 30 хв 52 сек, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, українка набрала 15 очок, зробила 6 підбирань і 3 передачі.

Ягупова залишається лідером за середньою результативністю – 20,2 очка за матч.

Це вже четверта перемога “Фенербахче” в п'яти матчах групового етапу Євроліги. Команда Аліни Ягупової очолює групу В.