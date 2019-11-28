Футболісти “Динамо” провели передматчеве тренування в Мальме

Футболісти київського футбольного клубу “Динамо” провели тренування в Мальме (Швеція) перед матчем 5 туру групового етапу Ліги Європи.

Тренування відбулося ввечері 27 листопада на полі стадіону Malmö New, повідомляє клубна пресслужба.

Незважаючи на дощ в Мальме, підопічні Олексія Михайличенка провели заняття в гарному настрої, засмутило лише одне — неналежний стан поля.

Разом із командою тренувався Денис Бойко, який пройшов фізичну реабілітацію після операції з видалення міжхребцевої грижі.

Поєдинок “Мальме” - “Динамо” пройде сьогодні, 28 листопада, на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" у Мальме і розпочнеться о 22.00 за київським часом. Букмекери в цьому поєдинку віддають перевагу "Динамо"

Олексій Михайличенко на передматчевій пресконференції зазначив, що в групі “Динамо” жодна з команд не втратила шанси пробитися до єврокубкової весни, через що потрібно не лише продемонструвати свою гру, але і домогтися результату.

Турнірне становище у квартеті В Ліги Європи: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.