"Мотор" обіграв "Порту" у гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" здобули першу перемогу у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).

У десятому турі розіграшу "Мотор" вдома завдав поразки португальському "Порту" - 33:29 (19:16), повідомляє Укрінформ.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Мотор" зіграє 9 лютого у Запоріжжі проти команди "Мєшков Брест".

Турнірне становище у групі В: "Кіль" (Німеччина) - 14 очок (після 9-ти ігор), "Веспрем" (Угорщина) - 12 (9), "Монпельє" (Франція) - 11 (9), "Віве Кельце" (Польща) - 10 (9), "Порту" - 10 (10), "Вардар" - 9 (9), "Мєшков Брест" (Білорусь) - 4 (9), "Мотор" (Україна) - 4 (10).