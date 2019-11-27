Волейболістки “Хіміка” зазнали другої поразки в Лізі чемпіонів

Волейболістки южненського клубу “Хімік”, які першими в історії українського волейболу пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, зазнали другої поразки.

Поєдинок “Хімік”- ЛКС (Лодзь, Польща) відбувся 26 листопада в рамках 2 туру групового етапу ЛЧ і завершився з рахунком 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15). Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

“Южненським волейболісткам справді варто поаплодувати за подаровану всім надію та, зрештою, історичне перше очко в рамках групових турнірів Ліги чемпіонів. Сподіваємося, це, все ж, не межа їхніх можливостей у нинішніх змаганнях”, - йдеться в повідомленні.

Матч проходив на арені южненського ФСК “Олімп” у присутності 1550 глядачів.

Нагадаємо, що поєдинок “Новара” (Італія) - “Хімік” 1-го туру волейбольної Ліги чемпіонів, який відбувся 20 листопада в Pala Igor Gorgonzola, завершився з рахунком 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

Свій наступний матч у квартеті С “Хімік” проведе 17 грудня. У Южному підопічні Євгена Ніколаєва прийматимуть німецький “Штутгарт”.