Українські тхеквондисти стартують на чемпіонаті Європи в Дубліні

У Дубліні (Ірландія) стартує чемпіонат Європи з тхеквондо в олімпійських вагових категоріях.

Україну на чемпіонаті Європи в Дубліні представлятимуть 10 спортсменів. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

До складу збірної України з тхеквондо увійшли:

чоловіки - Тарас Мальченко, Василь Котяш (-58 кг), Максим Носуля, Дмитро Говорун (-68 кг), Костянтин Костеневич, Дмитро Воронський (-80 кг), Владислав Бондар, Андрій Гарбар (+80 кг);

жінки - Ірина Ромолданова (-49 кг), Тетяна Тетеревятникова (-67 кг).

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Чемпіонат Європи з тхеквондо триватиме в Дубліні до 2 грудня. Всього у змаганнях візьмуть участь близько 750 спортсменів із 37 країн.