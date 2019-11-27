Українські батутисти на ЧС в Токіо розіграють путівки на Олімпіаду-2020
Укрінформ
Завтра в Токіо (Японія) стартує чемпіонат світу зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-трампі.
Україну на змаганнях в Токіо представлятимуть 14 спортсменів, повідомляє НОК України у Facebook.
Склад збірної України на чемпіонат світу
Батут:
чоловіки - Микола Просторов, Антон Давиденко, Микита Іванський, Дмитро Рожко;
жінки - Світлана Малькова, Марина Кийко, Діана Ключник, Надія Лобач.
Акробатична доріжка:
чоловіки - Віталій Войтів, Іван Чуприна;
жінки - Дар’я Козярська, Олександра Каракуця.
Подвійний міні-трамп:
чоловіки - Владислав Чоботарьов;
жінки - Христина Говорова.
Змагання на чемпіонаті світу в Токіо стартують завтра, 28 листопада. Батутисти, окрім нагород чемпіонату, розіграють також і путівки на Олімпійські ігри-2020.