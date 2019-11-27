Українські батутисти на ЧС в Токіо розіграють путівки на Олімпіаду-2020

Завтра в Токіо (Японія) стартує чемпіонат світу зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-трампі.

Україну на змаганнях в Токіо представлятимуть 14 спортсменів, повідомляє НОК України у Facebook. Склад збірної України на чемпіонат світу

Батут:

чоловіки - Микола Просторов, Антон Давиденко, Микита Іванський, Дмитро Рожко;

жінки - Світлана Малькова, Марина Кийко, Діана Ключник, Надія Лобач.

Акробатична доріжка:

чоловіки - Віталій Войтів, Іван Чуприна;

жінки - Дар’я Козярська, Олександра Каракуця.

Подвійний міні-трамп:

чоловіки - Владислав Чоботарьов;

жінки - Христина Говорова. Читайте також: Українка Магучіх – краща молода легкоатлетка світу 2019 року Змагання на чемпіонаті світу в Токіо стартують завтра, 28 листопада. Батутисти, окрім нагород чемпіонату, розіграють також і путівки на Олімпійські ігри-2020.