Організатори назвали дату проведення бою Вайлдер - Ф'юрі

Керівник Top Rank Боб Арум і Шеллі Фінкель, який представляє інтереси Деонтея Вайлдера, назвали дату проведення реваншу Вайлдер — Ф'юрі.

Реванш між американським чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером і британським боксером Тайсоном Ф’юрі відбудеться 22 лютого 2020 року.

“Анонс вийде до Різдва, але бій точно відбудеться 22 лютого. Можете бути в цьому впевнені”, - передає слова Арума Sport Arena.

“Всі питання, на кшталт місця проведення бою, вирішимо в грудні, але 22 лютого - точна дата бою. Місце зустрічі поки не визначено, але я не переймаюся з цього приводу”, - заявив Фінкель.

Нагадаємо, обов'язковою умовою для повторної зустрічі Ф'юрі і Вайлдера в рингу були перемоги обох боксерів в проміжних боях. Так, американський боксер захистив свій титул в боях з Домініком Брізілом і Луїсом Ортісом, а британець переміг німця Тома Шварца і шведа Отто Валліна.

Вайлдер і Ф'юрі свій перший бій провели в грудні 2018 року. Тоді поєдинок завершився внічию, незважаючи на два нокдауни, в які був відправлений Тайсон.

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