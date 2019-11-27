Бригада арбітрів з України працюватиме на матчі групового раунду Ліги Європи

Українська бригада суддів на чолі з Сергієм Бойком працюватиме на матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Українці працюватимуть на поєдинку групового раунду Ліги Європи УЄФА у квартеті F між португальською “Віторією” та бельгійським “Стандардом”, повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром матчу, який відбудеться 28 листопада, призначений Сергій Бойко.

На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Четвертий арбітр — Євген Арановський. Суддівський спостерігач — Алон Яфет (Ізраїль).

Нагадаємо, 28 листопада в 5 турі футбольної Ліги Європи "Олександрія" у Львові прийматиме німецький "Вольфсбург", а київське "Динамо" зіграє у гостях проти шведського "Мальме". Букмекери в цих поєдинках віддають перевагу "Вольфсбургу" та "Динамо".