Данк Липового потрапив до ТОП-10 кращих в Єврокубку у листопаді
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Укрінформ
Данк українського захисника грецького баскетбольного клубу “Промітеас” Олександра Липового потрапив до десятки кращих в Єврокубку у листопаді.
Олександр Липовий забив яскравий кидок зверху в матчі проти німецького “Ульма” (82:77). Цей момент увійшов до топ-10 данків листопада в Єврокубку, повідомляє Sport.ua.
Відео топ-10 данків листопада:
Нагадаємо, захисник національної збірної України з баскетболу Олександр Липовий влітку подовжив контракт із віце-чемпіоном Греції клубом "Промітеас". Нова угода розрахована до 2021 року.
Фото: ФБУ