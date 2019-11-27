Данк Липового потрапив до ТОП-10 кращих в Єврокубку у листопаді

Данк українського захисника грецького баскетбольного клубу “Промітеас” Олександра Липового потрапив до десятки кращих в Єврокубку у листопаді.

Олександр Липовий забив яскравий кидок зверху в матчі проти німецького “Ульма” (82:77). Цей момент увійшов до топ-10 данків листопада в Єврокубку, повідомляє Sport.ua.

Відео топ-10 данків листопада:

Нагадаємо, захисник національної збірної України з баскетболу Олександр Липовий влітку подовжив контракт із віце-чемпіоном Греції клубом "Промітеас". Нова угода розрахована до 2021 року.

Фото: ФБУ