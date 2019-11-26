УХЛ: «Донбас» переміг «Дніпро»

У Дружківці все вирішилось в серії булітів.

В перенесеному матчі 16-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» обіграв вдома «Дніпро» в серії булітів 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В трьох попередніх матчах цього сезону двічі перемогло «Дніпро», одна перемога в активі «Донбасу». Цього разу в Дружківці суперники зіграли в обережний хокей, в основний та додатковий час закинутих шайб не було. В серії булітів за «Донбас» двічі відзначився Васильєв – за гостей шайбу закинув Ліпсбергс. 2:1 – перемога «Донбасу».

Лідирує в чемпіонаті «Кременчук», який набрав 48 очок в 18 матчах. На другому місці «Дніпро» - 38 (17), «Донбас» третій – 34 (16).

Нагадаємо, в центральному матчі 18-го туру УХЛ «Кременчук» обіграв «Донбас» 3:0.