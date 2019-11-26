Бородянський побажав українській збірній перемог на Дефлімпійських іграх в Італії
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Перемога в житті складніша, ніж перемога в спорті. Я хочу сказати, що кожен день ви перемагаєте у житті. І це те, чим ми пишаємося", - сказав міністр, побажавши спортсменам перемог і в майбутніх змаганнях.
За словами посадовця, щоразу, коли на змаганнях піднімається український прапор, українці відчувають гордість за перемогу своїх спортсменів.
Церемонія проводів національної збірної на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
Як повідомлялося, з 12 по 21 грудня у італійській Ломбардії пройдуть зимові Дефлімпійські ігри.
Зимова Дефлімпіада буде представлена шістьма видами спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи.
На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 комплектів нагород.