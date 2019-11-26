Бородянський побажав українській збірній перемог на Дефлімпійських іграх в Італії

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський провів збірну України на XIX зимові Дефлімпійські ігри в Італії. Цього року національна збірна України у складі 34 спортсменів вп'яте змагатиметься у Дефлімпійських іграх.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перемога в житті складніша, ніж перемога в спорті. Я хочу сказати, що кожен день ви перемагаєте у житті. І це те, чим ми пишаємося", - сказав міністр, побажавши спортсменам перемог і в майбутніх змаганнях.

За словами посадовця, щоразу, коли на змаганнях піднімається український прапор, українці відчувають гордість за перемогу своїх спортсменів.

Церемонія проводів національної збірної на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, з 12 по 21 грудня у італійській Ломбардії пройдуть зимові Дефлімпійські ігри.

Зимова Дефлімпіада буде представлена шістьма видами спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи.

На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 комплектів нагород.