"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" в Юнацькій лізі УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" U19 (вік гравців до 19-ти років) програли у середу матч 5-го туру Юнацької ліги УЄФА одноліткам з англійського клубу "Манчестер Сіті" - 0:5.

М'яч на арені "Міні-Стедіум" у Манчестері у ворота Анатолія Трубіна забили Морган Роджерс (11-та хвилина), Фісайо Деле-Баширу (23), Йан Поведа (26), Набіль Туаїзі (89) та Адріан Бернабе (90+1), повідомляє Укрінформ. В іншому поєдинку квартету С Юнацької ліги УЄФА італійська "Аталанта" у Бергамо обіграла хорватський клуб "Динамо" (Загреб) - 2:0. Становище команд після п'яти турів: "Аталанта" - 10 очок, "Динамо" - 8, "Манчестер Сіті" - 7, "Шахтар" - 2. Український клуб втратив усі шанси на вихід до плей-офф турніру. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матчі "Олександрії" та "Динамо" в Лізі Європи В останньому, шостому турі юнаки "Шахтаря" 11 грудня прийматимуть "Аталанту", а "Динамо" зустрінеться з "Манчестер Сіті".