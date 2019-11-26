Стерлінг стане найбільш високооплачуваним гравцем “Манчестер Сіті”

Англійський футбольний клуб “Манчестер Сіті” найближчим часом продовжить контракт із нападником Рахімом Стерлінгом.

Рахім Стерлінг стане найбільш високооплачуваним гравцем “Ман Сіті” - його оклад становитиме понад 350 тисяч євро на тиждень. Про це повідомляє XSPORT.

Нова угода 24-річного футболіста з клубом буде розрахована до 2024-го року.

У нинішньому сезоні Стерлінг зіграв у 17 матчах за команду із Манчестера, забив 14 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Сьогодні нападник може зіграти в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Поєдинок пройде на полі стадіону "Сіті оф Манчестер", що вміщає близько 55 тисяч глядачів, і розпочнеться о 22.00.

Фото: Sky Sports