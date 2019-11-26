Стерлінг стане найбільш високооплачуваним гравцем “Манчестер Сіті”

Стерлінг стане найбільш високооплачуваним гравцем “Манчестер Сіті”

Укрінформ
Англійський футбольний клуб “Манчестер Сіті” найближчим часом продовжить контракт із нападником Рахімом Стерлінгом.

Рахім Стерлінг стане найбільш високооплачуваним гравцем “Ман Сіті” - його оклад становитиме понад 350 тисяч євро на тиждень. Про це повідомляє XSPORT.

Нова угода 24-річного футболіста з клубом буде розрахована до 2024-го року.

У нинішньому сезоні Стерлінг зіграв у 17 матчах за команду із Манчестера, забив 14 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

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Сьогодні нападник може зіграти в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Поєдинок пройде на полі стадіону "Сіті оф Манчестер", що вміщає близько 55 тисяч глядачів, і розпочнеться о 22.00.

Фото: Sky Sports

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