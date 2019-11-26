Жіноча збірна України здобула 15 нагород на боксерському турнірі в Польщі

Жіноча збірна України з боксу здобула 15 нагород на міжнародному турнірі Scorpion Cup 2019, що проходив у польському місті Щецин.

В активі збірної України 5 золотих, 7 срібних і 3 бронзові медалі серед молоді та юніорів, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Переможницями та призерками змагань у складі збірної України стали:

“золото” - Горбуненко Олександра (юніорка, 52 кг), Мар’янчук Ярослава (молодь, 57 кг), Картавцева Христина (юніорка, 60 кг), Аміна Абрамова (молодь, 64 кг), Джигун Олександра (юніорка, 66 кг);

“срібло” - Андрійченко Ангеліна (молодь, 48 кг), Тельпіс Валерія (школярка, 50 кг), Іванісова Олена (молодь, 51 кг), Вовк Каріна (молодь, 54 кг), Боднарчук Катерина (юніорка, 54 кг), Гончаренко Юлія (юніорка, 57 кг), Крисюк Олеся (молодь, 81 кг);

“бронза” - Айрапетян Каріне (юніорка, 70 кг), Кварцяна Анжела (юніорка, 75 кг), Кривоніс Марія (молодь, +81 к).

Читайте також: WBO позбавила Брієдіса титулу чемпіона у важкій вазі

Як повідомлялося, напередодні чоловіча національна збірна України з боксу увійшла до списку кращих команд на міжнародному турнірі класу “А” “Tammer Tournament 2019” у Фінляндії. За результатами заключних фінальних поєдинків 24 листопада українські боксери завоювали 4 нагороди: 1 золоту та 3 бронзові.