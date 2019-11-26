Українці мають почуватися нарівні з олімпійцями з інших країн — Разумков

Україна має повернути собі звання однієї з найпотужніших спортивних держав, а наші олімпійці мають почуватися нарівні зі спортсменами з інших країн.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відвідуючи Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа», де було презентовано концепцію його розвитку, повідомляє пресслужба парламенту.

«Дуже важливо, щоб Україна повернула собі звання однієї з найбільш потужних спортивних держав. Ми втратили цей темп, але треба наздоганяти і виходити на нові показники. Кожен із трьох головних проєктів, що пропонуються до реалізації, є важливим. Необхідно створити нормальні умови не лише для тренувань, а й для проживання, щоб українські олімпійці почувалися нарівні зі спортсменами як із сусідніх країн, так і з країн далекого зарубіжжя. Ми зі свого боку будемо максимально цьому сприяти», — зауважив Разумков.

Спікер також поінформував, що у Державному бюджеті на 2020 рік передбачено кошти на розвиток Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа». Політик переконаний, що закладені у головному фінансовому документі показники щодо надходжень і видатків будуть виконані, і дасть можливість розпочати будівництво та відкрити нові складові комплексу. Важливою частиною Центру мають стати спорудження сучасного плавального комплексу олімпійського класу, будівництво інклюзивного спального корпусу та реконструкція і технічне переоснащення комплексного ігрового залу.