Дві українські бригади розсудять матчі Юнацької ліги УЄФА
Укрінформ
Одразу дві українські суддівські бригади працюватимуть сьогодні, 26 листопада, на футбольних поєдинках Юнацької ліги УЄФА.
На гру між турецьким "Галатасараєм" та бельгійським "Брюгге" призначено троє наших рефері на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє пресслужба УАФ.
На лініях Балакіну допомагатимуть Володимир Висоцький та Валентин Куцев. Четвертий арбітр - Джан Дженгіз (Туреччина). Суддівський спостерігач - Сабрі Челік (Туреччина).
Матч "Зринські" (Боснія і Герцеговина) - "Мідтьюлланн" (Данія) обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Віталієм Романовим. Лпйнсмени - Олександр Жуков та Олександр Корнійко. Четвертий арбітр - Харіс Кальянац (Боснія і Герцеговина). Суддівський спостерігач - Єльмір Пілав (Боснія і Герцеговина).
На фото: Микола Балакін.