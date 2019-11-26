Беленюк повідомив деталі розмови з Зеленським про підготовку до Ігор-2020

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк поділився деталями розмови з Президентом України Володимиром Зеленським про підготовку спортсменів до Олімпіади-2020.

Жан Беленюк у відео, яке опублікував у Facebook, окреслив актуальні питання, які піднімалися під час розмови. Зокрема, це питання облаштування українського дому в Токіо, страхування здоров'я спортсменів, забезпечення трансферу уболівальників, які бажають відвідати змагання.

Також Беленюк повідомив, що Україна вже викупила права на трансляцію Олімпіади-2020 і за кілька днів відбудеться тендер між телеканалами.

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“Враховуючи актуальність цих питань, я передав Президенту два проекти указів: про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної підготовки до Олімпіади і про деякі заходи щодо підтримки фізкультури і спорту в Україні. Триматиму вас у курсі”, - зазначив Беленюк.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 року відбудуться в Токіо (Японія) 24 липня - 9 серпня.