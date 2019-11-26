WBO позбавила Брієдіса титулу чемпіона у важкій вазі
Укрінформ
Всесвітня боксерска організація (WBO) позбавила латвійського боксера Майріса Брієдіса титулу чемпіона у важкій вазі.
Це сталося через відмову боксера провести реванш із Кшиштофом Гловацьким, повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу організації.
“Латвієць Майріс Брієдіс позбавлений титулу чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. У жовтні WBO санкціонувала реванш Брієдіса з Кшиштофом Гловацьким, але латвієць відмовився від бою з поляком, оскільки у нього вже запланований поєдинок у фіналі WBSS проти Юніера Дортікоса”, - йдеться в повідомленні.
Тепер за вакантний пояс WBO у важкій вазі битиметься Кшиштоф Гловацький. Його суперник визначиться пізніше.
Нагадаємо, що в січні 2018 року Майріс Брієдіс зазнав єдиної поразки в кар'єрі, програвши за очками українському боксеру Олександру Усику.
Фото: tsn.ua