WBO позбавила Брієдіса титулу чемпіона у важкій вазі

Всесвітня боксерска організація (WBO) позбавила латвійського боксера Майріса Брієдіса титулу чемпіона у важкій вазі.

Це сталося через відмову боксера провести реванш із Кшиштофом Гловацьким, повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу організації.

“Латвієць Майріс Брієдіс позбавлений титулу чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. У жовтні WBO санкціонувала реванш Брієдіса з Кшиштофом Гловацьким, але латвієць відмовився від бою з поляком, оскільки у нього вже запланований поєдинок у фіналі WBSS проти Юніера Дортікоса”, - йдеться в повідомленні.

Тепер за вакантний пояс WBO у важкій вазі битиметься Кшиштоф Гловацький. Його суперник визначиться пізніше.

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Нагадаємо, що в січні 2018 року Майріс Брієдіс зазнав єдиної поразки в кар'єрі, програвши за очками українському боксеру Олександру Усику.

Фото: tsn.ua