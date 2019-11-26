Хокеїст втратив під час матчу 9 зубів і продовжив гру

Захисник американського хокейного клубу “Флорида Пантерс” Кейт Яндл під час матчу НХЛ втратив 9 зубів, але після невеликої перерви вийшов на лід і продовжив гру.

Під час першого періоду поєдинку з “Кароліною Харрікейнс” шайба потрапила в обличчя Яндля і вибила 9 зубів, повідомляє Championat.com.

Відразу після інциденту хокеїст відправився в роздягальню, але вже в третьому періоді, не дивлячись на серйозне ушкодження, повернувся на лід.

Відео інциденту:

Також Яндль зіграв і в наступному матчі своєї команди — проти “Баффало Сейбрс”, який став для нього 821-м поспіль в НХЛ — це найдовша серія для гравців ліги з числа діючих хокеїстів.

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Наступного ранку після матчу з “Кароліною” 33-річному захиснику зробили операцію на зубах, яка пройшла успішно.