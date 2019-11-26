"Манчестер Сіті" - "Шахтар": текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти донецького "Шахтаря" сьогодні, 26 листопада, проведуть передостанній, п'ятий матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020, в якому на виїзді зустрінуться з англійським клубом "Манчестер Сіті".

Гру, яка почнеться о 22.00 на стадіоні "Етіхад", покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу.

У першому турі "Шахтар" в Харкові програв "Манчестер Сіті" - 0:3.

"Шахтар" і "Манчестер Сіті" потрапили в одну групу третій сезон поспіль. Шляхи команд вперше перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2017/18. Обидва клуби здобули перемоги на своєму полі: "містяни" виграли матч другого туру - 2:0, "гірники" в заключному турі - 2:1. У сезоні 2018/19 "Сіті" виграв у Харкові 3:0 і 6:0 - у Манчестері.

"Шахтар" за останні вісім виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів чотири рази виходив з групи. У минулому сезоні "гірники" не потрапили до 1/8 фіналу. "Манчестер Сіті" у свою чергу може вийти у плей-офф сьомий сезон поспіль.

У паралельному матчі групи С італійська "Аталанта" у Мілані зійдеться з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо".

Турнірне становище після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 1.