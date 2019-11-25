Матч "Мальме" - "Динамо" розсудять чехи

У четвер, 28 листопада, футболісти київського "Динамо" зіграють у гостях матч 5-го туру Ліги Європи проти шведського "Мальме".

На цьому поєдинку працюватиме чеська бригада суддів, повідомляє Укрінформ.

Головним арбітром поєдинку призначений 42-річний Павел Краловець. На лініях йому допомагатимуть Іво Надворник і Томаш Мокруш, четвертий рефері - Мирослав Зелінка.

Поєдинок розпочнеться у четвер на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" у Мальме о 22.00.

Становище команд у групі В ЛЄ: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.