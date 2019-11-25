Іспанець Рафаель Надаль став кращим гравцем Фіналу Кубка Девіса-2019

Іспанський тенісист Рафаель Надаль визнаний кращим гравцем фінального турніру Кубка Девіса, що завершився в Мадриді.

Надаль оформив переможне для іспанців очко у грі проти Дениса Шаповалова - 6:3, 7:6 (9:7) - в титульному матчі з Канадою. повідомляє BTU.

На рахунку першої "ракетки" світу в Мадриді також перемоги у двох парних зустрічах разом з Марселем Гранольєрсом і Фелісіано Лопесом, а також в одиночних поєдинках проти Карена Хачанова (Росія), Борни Годжо (Хорватія), Дієго Шварцмана (Аргентина) та Дена Еванса (Велика Британія).

Збірна Іспанії вшосте виграла Кубок Девіса. Востаннє іспанські тенісисти тріумфували 2011 року. Більше в Кубку Девіса перемагали лише п'ять збірних: США (32 рази), Австралія (28), Франція (10), Велика Британія (10) та Швеція (7).