Руденко боксуватиме з непереможним китайцем

Український боксер суперважкої ваги Андрій Руденко вийде на ринг 30 листопада в Монте-Карло.

Опонентом спортсмена з Дніпра стане китаєць Чжан Чжілей, який жодного разу не програв за свою професіональну кар'єру, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Щоправда, востаннє китаєць виходив на ринг у вересні минулого року. Причина тривалої відсутності - проблеми з отриманням американської візи. Він не міг приїхати до США, де традиційно готується до боїв. Руденко востаннґ раз боксував у березні нинішнього року в Німеччині, поступившись одноголосним рішенням суддів німцюі Агіту Кабаєлу ", - зазначається у повідомленні.

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36-річний Руденко на профі-рингу має 32 перемоги (20 - нокаутом) і та поразки. Чжан Чжілею також 36. У нього 20 перемог (16 - нокаутом).