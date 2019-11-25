Збірна України здобула 4 нагороди на боксерському турнірі в Фінляндії

Національна збірна України з боксу увійшла до списку кращих команд на міжнародному турнірі класу “А” “Tammer Tournament 2019”, який відбувся в Фінляндії.

За результатами заключних фінальних поєдинків 24 листопада українські боксери завоювали 4 нагороди: 1 золоту та 3 бронзові. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Нагородами в складі збірної України відзначилися:

“золото” - Данило Жасан (81 кг);

“бронза” - Андрій Тишковець (52 кг), Денис Пісоцький (63 кг), Марат Григорян (91 кг).

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Як повідомлялося, раніше в листопаді чоловіча національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі класу “А” в Білорусі “Меморіал Віктора Лівенцева”, де здобула 7 нагород: 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових.