Захисник "Динамо" Попов може пропустити гру з Мальме

Захисник київського футбольного клубу "Динамо" Денис Попов ризикує пропустити матч проти “Мальме”, який відбудеться в Швеції 28 листопада в рамках 5-го туру Ліги Європи.

У Дениса Попова діагностували м'язове ушкодження. Про це повідомив головний лікар “Динамо” Леонід Миронов.

"Нічого страшного не сталося. У Попова звичайне м'язове ушкодження задньої поверхні стегна. На відновлення піде 10 днів", - цитує Миронова клубна пресслужба.

Таким чином, участь Попова у матчі проти Мальме залишається під питанням. Вчора футболіст пропустив матч із "Маріуполем" (3:0).

Денис Попов став стабільно виходити в основі київської команди з другої половини жовтня. На його рахунку 7 матчів і 2 голи в усіх турнірах у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, в першому турі групового турніру Ліги Європи 19 листопада в Києві "Динамо" перемогло "Мальме" з рахунком 1:0.