Іспанія виграла Кубок Девіса-2019

Іспанці у фіналі обіграли канадців.

Збірна Іспанії виграла Кубок Девіса – головний командний трофей у тенісі. У Мадриді в фінальному протистоянні іспанці здобули перемогу над канадцями 2:0, повідомляє Укрінформ.

Аби визначити володаря трофею вистачило двох одиночних матчів. В першому поєдинку Роберто Баутіста-Агут обіграв Фелікса Оже-Альяссіма 7:6, 6:3. А в другому – Рафаель Надаль переміг Дениса Шаповалова 6:3, 7:6.

Іспанія виграла Кубок Девіса вшосте в історії. Більше вигравали лише п’ять збірних: США (32), Австралія (28), Франція (10), Великобританія (10) і Швеція (7).