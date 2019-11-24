Українські гімнасти виграли три золоті медалі на Кубку світу

Переможцями стали Олег Верняєв, Ігор Радівілов і Анастасія Бачинська.

В другий день змагань на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі українські спортсмени виграли чотири медалі. Причому, одразу три з них – золоті, повідомляє Укрінформ.

Насамперед, Олег Верняєв підтвердив чемпіонський клас на брусах, здобувши «золото». Верняєв показав однаковий результат з китайцем Гао Ю, але випередив його за рахунок вищих балів за виконання.

Ігор Радівілов виграв опорний стрибок. В цій дисципліні українець лідирує і в загальному заліку Кубка світу.

Блискуче виступили і наші дівчата. Анастасія Бачинська завоювала «золото» у вільних вправах. А Діана Варинська стала другою на колоді.

Нагадаємо, вчора в Котбусі Верняєв виграв «бронзу» у вправах на коні.