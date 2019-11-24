Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу

Останні вакансії в 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу заповнили "Житомир", "Київ-Баскет" і "Хімік".

"Житомир" в матчі у відповідь вдома здобув вольову перемогу над южненським "Хіміком-2" - 95:81 (перша гра - 81:81), основа "Хіміка" розгромила "Дніпро-2" - 123:68 (114:66), а "Київ-Баскет" за сумою двох поєдинків взяв гору над "Черкаськими Мавпами" - 81:71 (100:82), повідомляє Укрінформ.

Раніше до чвертьфіналу Кубка України пробилися баскетболісти "Миколаєва", "Тернополя-ТНЕУ", "Одеси", "Запоріжжя" і "Дніпра".