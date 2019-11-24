"Манчестер Сіті" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів розсудить словенець Вінчич

Футбольні судді зі Словенії обслуговуватимуть поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між англійським "Манчестер Сіті" та донецьким "Шахтарем".

Бригаду арбітрів очолює 40-річний Славко Вінчич, повідомляє Укрінформ. Матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 26 листопада, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом. Читайте також: "Шахтар" розгромив ФК "Львів" на старті 15 туру футбольної Прем'єр-ліги України В іншому поєдинку групи С італійська "Аталанта" у Мілані прийматиме чемпіона Хорватії "Динамо" (Загреб). Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 12 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 0.