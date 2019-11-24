У фіналі Кубка Девіса-2019 зіграють Іспанія та Канада

Іспанці лише на тай-брейках у парному матчі обіграли британців.

Збірна Іспанії з тенісу стала другим фіналістом Кубка Девіса. У Мадриді в півфінальному протистоянні іспанці здобули перемогу над британцями 2:1, повідомляє Укрінформ.

В одиночному розряді спочатку Кайл Едмунд обіграв Фелісіано Лопеса - 6:3, 7:6. А потім рахунок в матчі зрівняв Рафаель Надаль, який переміг Деніела Еванса - 6:4, 6:0.

Доля путівки до фіналу вирішувалася в матчі парного розряду. Надаль і Лопес принесли перемогу збірній Іспанії, обігравши Джеймі Маррея і Ніла Скупскі - 7:6, 7:6.

У фіналі Кубка Девіса іспанці зустрінуться зі збірною Канади, яка раніше обіграла Росію.