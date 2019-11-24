Бокс: Вайлдер нокаутував Ортіса

Американець вже вдесяте захистив свій чемпіонський титул.

Американський чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер виграв і другий бій з кубинцем Луїсом Ортісом, відправивши суперника в нокаут в сьомому раунді, повідомляє Укрінформ.

Протягом бою в Лас-Вегасі (США) саме кубинець мав перевагу, але в сьомому раунді різкий удар справа застав його зненацька і бій завершився достроковою перемогою Вайлдера.

За цей поєдинок американець заробив 20 мільйонів доларів, в той час як Ортіс - 7 мільйонів доларів.

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Перший бій між боксерами відбувся в березні минулого року. Тоді Ортіс також програв технічним нокаутом в 10-му раунді.

Вайлдеру вдалося провести вже десятий успішний захист титулу WBC. Він завоював його в січні 2015 роки після перемоги над канадцем Бермейном Стіверном.

Далі американець планує провести ще один реванш – з Тайсоном Ф'юрі, який може відбутися в лютому наступного року.