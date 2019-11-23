АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Челсі»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 9 очок.

В центральному матчі 13-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на своєму полі «Челсі» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Челсі» вийшов вперед на 21-й хвилині після голу Канте. Господарі швидко відігралися завдяки рикошету після удару Де Брюйне. На 37-й хвилині Марез робить рахунок 2:1 на користь «Ман Сіті». Цей рахунок зберігся до фінального свистка.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вкотре не потрапив до заявки на матч через травму. В цьому сезоні в АПЛ Зінченко зіграв 7 матчів.

Після 13-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль», який сьогодні обіграв «Крістал Пелас» 2:1, випереджає «Ман Сіті» на 9 очок. У свою чергу «Ман Сіті» піднявся на 3-е місце, відтіснивши на 4-у позицію «Челсі».