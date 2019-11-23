"Дніпро-1" обіграв "Ворсклу" у футбольній Прем'єр-лізі

Футболісти клубу "Дніпро-1" перемогли у суботу полтавську "Ворсклу" (1:0) у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Автором голу на "Дніпро-Арені" став Дмитро Коркішко (78-та хвилина, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Раніше 23 листопада "Олександрія" вдома с таким же рахунком здолала луганську "Зорю".

Вирішальний м'яч на 59-й хвилині на стадіоні "Ніка" забив Євген Банада. На 23-й хвилині Дмитро Гречишкін ("Олександрія") не реалізував пенальті.

У неділю, 24 листопада, програму туру завершать матчі ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (початок о 14.00, транслює телеканал "Футбол 1"), львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком" (14.00, "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з "Маріуполем" (17.00, "2+2").

Розпочався тур у п'ятницю упевненою перемогою "Шахтаря" над "Львовом" - 4:1.

Результат на ОСК "Металіст" у Харкові забезпечив хет-трик Жуніора Мораеса (11, 53, 77, з пенальті) та гол Алана Патріка (85). У складі львів'ян на 25-й хвилині м'яч забив Микита Татарков.

Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки (після 15-ти ігор), "Зоря" - 28 (15), "Десна" - 27 (14), "Динамо" - 27 (14), "Олександрія" - 27 (15), "Маріуполь" - 17 (14), "Дніпро-1" - 15 (15), "Олімпік" - 15 (14), "Колос" - 14 (14), "Карпати" - 11 (14), "Львів" - 11 (15), "Ворскла" - 8 (15).