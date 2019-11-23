БК "Франківськ-ПНУ" підсилився баскетболісткою зі США

За баскетбольний клуб "Франківськ-ПНУ" гратиме перша нинішнього сезону легіонерка української жіночої Суперліги.

До Івано-Франківська приїхала 22-річна Джой Норман з Флориди (США), повідомляє пресслужба ФБУ.

В американському коледжі баскетболістка грала на позиції форварда. Гравчиня вже встигла провести своє перше тренування з новою командою.

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Головний тренер команди Юрій Процюк розповів, що перед запрошенням Джой він переглянув близько тридцяти баскетболісток, тож вибір Норман не був випадковим.