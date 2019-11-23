УХЛ: «Кременчук» вдруге в сезоні переміг «Донбас»

16-а перемога «Кременчука» в сезоні.

В центральному матчі 18-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв вдома «Донбас» 3:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В цьому сезоні «Кременчук» і «Донбас» вже обмінялись гостьовими перемогами, а в третьому протистоянні в регулярному чемпіонаті «Кременчук» переміг вдома 3:0. За переможців шайби закидали: Кисельов, Пукс, Орлов.

«Кременчук» впевнено лідирує в чемпіонаті, набравши 48 очок в 18 матчах. «Донбас» залишається третім – у команди 32 очка після 15 матчів.

Нагадаємо, в матчах 17-го туру УХЛ «Кременчук» обіграв вдома «Крижаних Вовків» 8:1, а «Донбас» розгромив харківське «Динамо» 17:0.