Маркевич: Від України на футбольному Євро чекаю як мінімум чвертьфіналу
Укрінформ
Глава комітету національних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич поділився думками про гру нашої національної команди.
Заслужений тренер України чекає від "синьо-жовтої" дружини на Євро-2020 високих результатів, повідомляє пресслужба УАФ.
"Молодці! Так скажу про виступ наших футболістів у відбірковому турнірі Євро-2020. Головна команда країни не лише пробилися до фінальної частини континентальної першості, але зробила це з першого місця своєї групи. При цьому підопічні Андрія Шевченка показали хороший футбол. Ось тільки мені здається, що у збірній короткувата лава запасних. Хочеться вірити, що за півроку у нас ще з'являться реальні кандидати до національної команди. На Євро-2020 чекаю нашу збірну як мінімум у чвертьфіналі. А там як карта ляже", - сказав Маркевич.