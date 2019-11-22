«Одеса» вийшла до чвертьфіналу Кубка України з баскетболу

До 1/4 фіналу Кубка України також вийшли «Дніпро», «Миколаїв» і «Запоріжжя».

«Прометей» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу в овертаймі обіграв «Одесу» (90:85), але не зумів пробитися в чвертьфінал турніру, повідомляє Укрінформ.

Перший поєдинок протистояння в Кам’янському виграли одесити з різницею +6. В другому матчі переміг «Прометей», але за сумою двох поєдинків рахунок став нічийним 150:150. В овертаймі «Одеса» хоч і програла, але втримала необхідну різницю для того, аби вийти до чвертьфіналу Кубка України.

До 1/4 фіналу Кубка України раніше вийшли «Дніпро», «Миколаїв» і «Запоріжжя».

Інші учасники чвертьфіналів Кубка України визначаться в протистояннях: «Дніпро-2» - «Хімік», «Політехнік» - «Тернопіль», «Житомир» - «Хімік-2», «Київ-Баскет» - «Черкаські Мавпи».