World Athletics призупинила видачу нейтрального статусу легкоатлетам з РФ
Про це повідомляє TACC.
"Незалежний легкоатлетичний дисциплінарний орган Athletics Integrity Unit тимчасово відсторонив президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Дмитра Шляхтіна за втручання у розслідування у справі російського стрибуна у висоту Данила Лисенка, який на початку серпня 2018 року був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через неодноразове порушення правил доступності. Також буде переглянута процедура видачі російським спортсменам нейтрального статусу, що дозволяє виступати на міжнародних змаганнях", - йдеться у повідомленні.
Глава робочої групи World Athletics Руне Андерсен зазначив, що після аналізу буде підготовлено рекомендацію стосовно того, чи слід використовувати подібний підхід і в якій формі це має бути.
"Розгляд будь-якої заявки на статус ANA (атлет, що виступає в нейтральному статусі - ред.), отриманої у цей перехідний час, буде призупинено до закінчення вивчення питання", - сказав він.
Як відомо, зараз легкоатлети з РФ, котрі не мають права представляти на міжнародних змаганнях свою країну, виступають у нейтральному статусі.
Членство російської ВФЛА у Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій було призупинено у листопаді 2015 року на підставі розслідування, проведеного комісією Всесвітнього антидопінгового агентства на чолі з Річардом Паундом.
Фото: IAAF