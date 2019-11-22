World Athletics призупинила видачу нейтрального статусу легкоатлетам з РФ

Робоча група Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) і її антидопінговий комітет переглянуть процедуру видачі спортсменам з РФ нейтрального статусу, що дозволяє виступати на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє TACC.

"Незалежний легкоатлетичний дисциплінарний орган Athletics Integrity Unit тимчасово відсторонив президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Дмитра Шляхтіна за втручання у розслідування у справі російського стрибуна у висоту Данила Лисенка, який на початку серпня 2018 року був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через неодноразове порушення правил доступності. Також буде переглянута процедура видачі російським спортсменам нейтрального статусу, що дозволяє виступати на міжнародних змаганнях", - йдеться у повідомленні.

Глава робочої групи World Athletics Руне Андерсен зазначив, що після аналізу буде підготовлено рекомендацію стосовно того, чи слід використовувати подібний підхід і в якій формі це має бути.

"Розгляд будь-якої заявки на статус ANA (атлет, що виступає в нейтральному статусі - ред.), отриманої у цей перехідний час, буде призупинено до закінчення вивчення питання", - сказав він.

Як відомо, зараз легкоатлети з РФ, котрі не мають права представляти на міжнародних змаганнях свою країну, виступають у нейтральному статусі.

Членство російської ВФЛА у Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій було призупинено у листопаді 2015 року на підставі розслідування, проведеного комісією Всесвітнього антидопінгового агентства на чолі з Річардом Паундом.

Фото: IAAF